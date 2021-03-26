​Слуцкий объяснил, почему не любит судей

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube поговорил о своём отношении к судьям.

«Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит, они сами виноваты. Вот последняя игра с «Химками»… Я пытаюсь просто задать вопрос в корректной форме, почему он один момент посмотрел, а другой нет, а он бежит ко мне тридцать метров с жёлтой карточкой.

Он может не отвечать, он может сказать: «Я тебе объясню в перерыве»… В Голландии меня приводили в судейскую и объясняли некоторые эпизоды, извинялись за ошибки. А от наших арбитров я ни разу не слышал фразы «Я ошибся». Ни разу! У них табу на слово «извините».

Когда начинаешь спрашивать: «Вы ошиблись или нет?», они начинают рассказывать про разные ракурсы. Непонятно, как оценивать судей, как выстраивать с ними отношения…» - сказал Слуцкий.