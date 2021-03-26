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​Слуцкий дал совет Кварацхелии по выбору нового клуба

26 Марта 2021, 22:17,

Леонид Слуцкий стал гостем нового выпуска программы «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube. Тренер «Рубина» поговорил о слухах вокруг своего перспективного подопечного – Хвичи Кварацхелии.

«Готов ли Хвича к большим делам? Думаю, что да. С оговорками, но да», - сказал Слуцкий.

«Милан» и «Ювентус»? Если бы меня кто-то спрашивал, я бы сказал, что ему нужно сделать промежуточный шаг между РПЛ и топ-клубами. Возраст ему позволяет, уровень мастерства – тоже. Я бы на его месте пошёл бы в клуб вроде «Севильи», «Аталанты», «Байера»…» - поделился мнением рулевой казанской команды.

«Хвича может сгореть, выгореть изнутри, если будет получать мало игрового времени. Ему нужно пойти в клуб, где игровое время у него будет гарантировано. Я не уверен, что в «Милане» и «Ювентусе» такое будет. Поскольку он уже привык играть много, это [отсутствие времени на поле] может стать проблемой», - добавил Слуцкий.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Хвича Кварацхелия
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