«Это решение принималось идиотским образом»: Уткин отреагировал на приход Олича в ЦСКА

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, прокомментировал смену главного тренера в московском ЦСКА. Вместо Виктора Ганчаренко «армейцев» будет тренировать хорватский специалист Ивица Олич.

«Это решение меня очень удивило. Мне кажется, что оно принималось идиотским образом. Логики в нем совершенно нет», - рассказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

О назначении Олича главным тренером ЦСКА стало известно на этой неделе.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги столичный коллектив набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.