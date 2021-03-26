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«Это решение принималось идиотским образом»: Уткин отреагировал на приход Олича в ЦСКА

26 Марта 2021, 12:57,

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, прокомментировал смену главного тренера в московском ЦСКА. Вместо Виктора Ганчаренко «армейцев» будет тренировать хорватский специалист Ивица Олич.

«Это решение меня очень удивило. Мне кажется, что оно принималось идиотским образом. Логики в нем совершенно нет», - рассказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

О назначении Олича главным тренером ЦСКА стало известно на этой неделе.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги столичный коллектив набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Василий Уткин, Ивица Олич
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