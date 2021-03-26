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ЦСКА предложил контракт Оличу

26 Марта 2021, 12:20,

Московский ЦСКА предложил хорватскому специалисту Ивице Оличу контракт, который будет рассчитан на 1,2 года. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник подчеркивает, что в соглашении может быть прописан пункт об автоматической пролонгации сотрудничества на год.

В начале текущей недели стало известно о назначении Олича главным тренером «армейцев». У руля команды он сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. До перехода в ЦСКА Ивица работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

После 23-х туров чемпионата России московский клуб набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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