ЦСКА предложил контракт Оличу

Московский ЦСКА предложил хорватскому специалисту Ивице Оличу контракт, который будет рассчитан на 1,2 года. Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Источник подчеркивает, что в соглашении может быть прописан пункт об автоматической пролонгации сотрудничества на год.

В начале текущей недели стало известно о назначении Олича главным тренером «армейцев». У руля команды он сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. До перехода в ЦСКА Ивица работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

После 23-х туров чемпионата России московский клуб набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.