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«Спартак» отреагировал на информацию об интересе к Бенитесу

26 Марта 2021, 08:45,

В СМИ появилась информация об интересе московского «Спартака» к известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу. Представитель столичного клуба Антон Фетисов прокомментировал эти слухи в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», - заявил Фетисов.

Напомним, что перед зимней паузой в чемпионате России главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил о том, что не станет продлевать сотрудничество с клубом. Действующее трудовое соглашение между сторонами истекает грядущим летом.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Рафаэль Бенитес, Антон Фетисов
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