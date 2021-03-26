«Спартак» отреагировал на информацию об интересе к Бенитесу

В СМИ появилась информация об интересе московского «Спартака» к известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу. Представитель столичного клуба Антон Фетисов прокомментировал эти слухи в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», - заявил Фетисов.

Напомним, что перед зимней паузой в чемпионате России главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил о том, что не станет продлевать сотрудничество с клубом. Действующее трудовое соглашение между сторонами истекает грядущим летом.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.