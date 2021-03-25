​Бизоза: «Хочу выиграть РПЛ с «Уфой»

Хавбек «Уфы» Парфе Бизоза, который перебрался в клуб в зимнее трансферное окно, высказался о своих целях. Бурундийский футболист не постеснялся замахнуться очень высоко.

«Цели? Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов, определённо» - сказал Бизоза в интервью sport24.

После февральского перехода в «Уфу» Бизоза успел провести три матча. Результативными действиями полузащитник не отмечался, зато он уже успел получить прямую красную карточку за грубый фол против Павла Погребняка в поединке против «Урала».

На текущий момент «Уфа» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице российского чемпионата, то есть находится в зоне прямого вылета.