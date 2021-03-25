Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Бизоза: «Хочу выиграть РПЛ с «Уфой»

25 Марта 2021, 19:23,

Хавбек «Уфы» Парфе Бизоза, который перебрался в клуб в зимнее трансферное окно, высказался о своих целях. Бурундийский футболист не постеснялся замахнуться очень высоко.

«Цели? Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов, определённо» - сказал Бизоза в интервью sport24.

После февральского перехода в «Уфу» Бизоза успел провести три матча. Результативными действиями полузащитник не отмечался, зато он уже успел получить прямую красную карточку за грубый фол против Павла Погребняка в поединке против «Урала».

На текущий момент «Уфа» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице российского чемпионата, то есть находится в зоне прямого вылета.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Парфе Бизоза
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