​Уткин – о Гайче: «Оказывается, ЦСКА купил не пустое место»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу форварда Адольфо Гайча. Аргентинец не смог заиграть в ЦСКА в первой части сезона, но уже дважды забил за итальянский «Беневенто» в Серии А после зимнего перехода. На прошлых выходных Гайч поразил ворота «Ювентуса», и его команда победила 1:0.

«Судьба Гайча, который практически положил конец чемпионским амбициям «Ювентуса», она тоже очень показательна. Мы теперь понимаем, что ЦСКА купил не пустое место. Оказывается, в ЦСКА просто не очень понимали, как его использовать. И, что ещё важнее, руководству не хватило терпения, ведь его теперь фактически невозможно вернуть. За него установлена фиксированная сумма выкупа, и «Беневенто» его не отпустит. Оказывается, игрок был неплохой. Оказывается, с ним неправильно обращались, а затем ещё не потерпели», - сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.