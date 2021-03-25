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​Батуренко будет тренировать «Ротор» без необходимой лицензии

25 Марта 2021, 16:13,

На прошлой неделе «Ротор» назначил на должность главного тренера команды Юрия Батуренко. У специалиста, долгие годы работавшего в тренерском штабе Юрия Сёмина, нет необходимой лицензии категории PRO. Он будет руководить командой фактически, а де-юре главным тренером будет чиститься кто-то другой. Об этом рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.

После двадцати трёх сыгранных туров российского чемпионата «Ротор» располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице. Ближайшим соперником команды Юрия Батуренко в РПЛ будет столичный «Локомотив». Игра пройдёт третьего апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ротор, Юрий Батуренко
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