​Батуренко будет тренировать «Ротор» без необходимой лицензии

На прошлой неделе «Ротор» назначил на должность главного тренера команды Юрия Батуренко. У специалиста, долгие годы работавшего в тренерском штабе Юрия Сёмина, нет необходимой лицензии категории PRO. Он будет руководить командой фактически, а де-юре главным тренером будет чиститься кто-то другой. Об этом рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.

После двадцати трёх сыгранных туров российского чемпионата «Ротор» располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице. Ближайшим соперником команды Юрия Батуренко в РПЛ будет столичный «Локомотив». Игра пройдёт третьего апреля.