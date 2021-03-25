​Кержаков рассказал, сколько сейчас зарабатывает

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25 Марта 2021, 15:34,
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Лучший бомбардир в истории российской сборной Александр Кержаков в интервью для Sports.ru высказался о своём нынешнем заработке.
По словам Кержакова, сейчас после вычета алиментов он зарабатывает около двухсот тысяч рублей в месяц. Этой суммы Александру вполне хватает на жизнь. «Я счастлив, иногда даже остаётся», - сказал экс-игрок «Зенита».
Кержаков отметил, что он спокойно может покупать вещи для ребёнка в «Детском мире».
«Там вещи за полторы тысячи рублей почти ничем не отличаются от тех, которые продаются под брендами за 30 тысяч рублей», - сказал Кержаков.
Александр Кержаков забил за сборную России 30 голов. К его рекорду постепенно приближается Артём Дзюба, забивший за национальную команду уже 27 раз.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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