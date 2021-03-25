​Кержаков рассказал, сколько сейчас зарабатывает

Лучший бомбардир в истории российской сборной Александр Кержаков в интервью для Sports.ru высказался о своём нынешнем заработке.

По словам Кержакова, сейчас после вычета алиментов он зарабатывает около двухсот тысяч рублей в месяц. Этой суммы Александру вполне хватает на жизнь. «Я счастлив, иногда даже остаётся», - сказал экс-игрок «Зенита».

Кержаков отметил, что он спокойно может покупать вещи для ребёнка в «Детском мире».

«Там вещи за полторы тысячи рублей почти ничем не отличаются от тех, которые продаются под брендами за 30 тысяч рублей», - сказал Кержаков.

Александр Кержаков забил за сборную России 30 голов. К его рекорду постепенно приближается Артём Дзюба, забивший за национальную команду уже 27 раз.