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​Захаряна признали лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

25 Марта 2021, 14:40,

На клубном сайте «Динамо» были подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в феврале и марте. Первое место занял семнадцатилетний хавбек команды Арсен Захарян, набравший почти сорок процентов голосов.

На пять процентов от Захаряна отстал другой молодой футболист – Константин Тюкавин, а тройку лучших замкнул Даниил Фомин.

В четырёх матчах Арсен Захарян забил один гол и дважды выступил в качестве ассистента для партнёров.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. В ближайшем туре «бело-голубые» сыграют против «Уфы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян
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