​Захаряна признали лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

На клубном сайте «Динамо» были подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в феврале и марте. Первое место занял семнадцатилетний хавбек команды Арсен Захарян, набравший почти сорок процентов голосов.

На пять процентов от Захаряна отстал другой молодой футболист – Константин Тюкавин, а тройку лучших замкнул Даниил Фомин.

В четырёх матчах Арсен Захарян забил один гол и дважды выступил в качестве ассистента для партнёров.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. В ближайшем туре «бело-голубые» сыграют против «Уфы».