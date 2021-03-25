​Захаряна признали лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

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25 Марта 2021, 14:40,
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На клубном сайте «Динамо» были подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в феврале и марте. Первое место занял семнадцатилетний хавбек команды Арсен Захарян, набравший почти сорок процентов голосов.
На пять процентов от Захаряна отстал другой молодой футболист – Константин Тюкавин, а тройку лучших замкнул Даниил Фомин.
В четырёх матчах Арсен Захарян забил один гол и дважды выступил в качестве ассистента для партнёров.
На текущий момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. В ближайшем туре «бело-голубые» сыграют против «Уфы».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян