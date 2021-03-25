​«Тамбов» отстранил Германа и Еркина – игроков подозревают в договорных матчах

Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова», сообщил ТАСС, что Дмитрий Герман и Александр Еркин были отстранены от работы до окончания разбирательства.

Стоит напомнить, что в среду появилась информация по поводу возможной причастности указанных игроков к договорным матчам. В РФС подтверждали проведение разбирательства на этот счёт.

Герман и Еркин входят в число тех игроков, которых «Тамбов» в экстренном порядке подписал перед стартом второй части сезона, собирая состав. Из-за финансовых проблем многие футболисты зимой забрали документы из клуба. «Тамбов» рисковал сняться с розыгрыша чемпионата России, но обошлось.

На сегодняшний день «Тамбов» располагается на последней строчке в таблице РПЛ.