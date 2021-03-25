«Зенит» нашёл замену Семаку в Серии А

Руководство петербургского «Зенита» задумалось над сменой главного тренера. По завершении нынешнего сезона наставник команды Сергей Семак может покинуть занимаемую должность.

Согласно информации Calciomercato, «сине-бело-голубые» проявляют интерес к португальскому специалисту Паулу Фонсеке, ныне работающему в «Роме». Его контракт с римским клубом истекает грядущим летом.

Напомним, что до переезда в Италию 48-летний тренер работал в донецком «Шахтёре».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.