«Зенит» нашёл замену Семаку в Серии А

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25 Марта 2021, 12:46,
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Руководство петербургского «Зенита» задумалось над сменой главного тренера. По завершении нынешнего сезона наставник команды Сергей Семак может покинуть занимаемую должность.
Согласно информации Calciomercato, «сине-бело-голубые» проявляют интерес к португальскому специалисту Паулу Фонсеке, ныне работающему в «Роме». Его контракт с римским клубом истекает грядущим летом.
Напомним, что до переезда в Италию 48-летний тренер работал в донецком «Шахтёре».
В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Паулу Фонсека