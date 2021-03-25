Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Зенит» нашёл замену Семаку в Серии А

25 Марта 2021, 12:46,

Руководство петербургского «Зенита» задумалось над сменой главного тренера. По завершении нынешнего сезона наставник команды Сергей Семак может покинуть занимаемую должность.

Согласно информации Calciomercato, «сине-бело-голубые» проявляют интерес к португальскому специалисту Паулу Фонсеке, ныне работающему в «Роме». Его контракт с римским клубом истекает грядущим летом.

Напомним, что до переезда в Италию 48-летний тренер работал в донецком «Шахтёре».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола