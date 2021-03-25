Соболев - лучший футболист РПЛ в марте

По итогам голосования был определен лучший футболист российской Премьер-лиги в марте. Об этом рапортует пресс-служба турнира в «Инстаграме».

Лучшим игроком месяца был признан нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Голоса за 24-летнего форварда «красно-белых» отдали болельщики и эксперты телеканала Матч Премьер, а эксперты РПЛ отдали предпочтение Джордану Ларссону.

В уходящем месяце Соболев принял участие в четырех поединках, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 23-х туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице.