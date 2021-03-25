Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Николич - лучший тренер РПЛ в марте

25 Марта 2021, 10:33,

В ходе голосования определился лучший тренер чемпионата России по итогам марта. Им стал наставник московского «Локомотива» Марко Николич, об этом рапортует пресс-служба РПЛ посредством «Инстаграма».

Кандидатуру сербского специалиста единогласно поддержали болельщики, эксперты Премьер-лиги и телеканала Матч Премьер.

В борьбе за награду Николич опередил Доменико Тедеско («Спартак»), Сандро Шварца («Динамо»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Игоря Черевченко («Химки»).

После зимнего перерыва «железнодорожники» победили в четырех поединках и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Марта 2021, 12:02

Спорно, Тедеско поставил куда более симпатичный футбол Спартаку, но это уже решение болельщиков...

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