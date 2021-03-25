Николич - лучший тренер РПЛ в марте

В ходе голосования определился лучший тренер чемпионата России по итогам марта. Им стал наставник московского «Локомотива» Марко Николич, об этом рапортует пресс-служба РПЛ посредством «Инстаграма».

Кандидатуру сербского специалиста единогласно поддержали болельщики, эксперты Премьер-лиги и телеканала Матч Премьер.

В борьбе за награду Николич опередил Доменико Тедеско («Спартак»), Сандро Шварца («Динамо»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Игоря Черевченко («Химки»).

После зимнего перерыва «железнодорожники» победили в четырех поединках и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.