Николич - лучший тренер РПЛ в марте

|
25 Марта 2021, 10:33,
|
|
В ходе голосования определился лучший тренер чемпионата России по итогам марта. Им стал наставник московского «Локомотива» Марко Николич, об этом рапортует пресс-служба РПЛ посредством «Инстаграма».
Кандидатуру сербского специалиста единогласно поддержали болельщики, эксперты Премьер-лиги и телеканала Матч Премьер.
В борьбе за награду Николич опередил Доменико Тедеско («Спартак»), Сандро Шварца («Динамо»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Игоря Черевченко («Химки»).
После зимнего перерыва «железнодорожники» победили в четырех поединках и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
Спорно, Тедеско поставил куда более симпатичный футбол Спартаку, но это уже решение болельщиков...