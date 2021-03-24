​«Больше телевизора у нас нет»: «Спартак» отреагировал на сюжет «Матч ТВ»

«Спартак» отреагировал на сюжет телеканала «Матч ТВ» о вернувшемся в московский клуб в зимнее трансферное окно Куинси Промесе.

«Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в Twitter.

Под сообщением можно увидеть короткое видео, на котором человек ищет в поиске сюжет «Матч ТВ», и после просмотра фрагмента выбрасывает телевизор в мусорный бак.

Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.



Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021

После возвращения в «Спартак» Куинси Промес успел провести четыре матча в чемпионате России и забить два гола.