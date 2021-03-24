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​«Больше телевизора у нас нет»: «Спартак» отреагировал на сюжет «Матч ТВ»

24 Марта 2021, 18:52,

«Спартак» отреагировал на сюжет телеканала «Матч ТВ» о вернувшемся в московский клуб в зимнее трансферное окно Куинси Промесе.

«Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в Twitter.

Под сообщением можно увидеть короткое видео, на котором человек ищет в поиске сюжет «Матч ТВ», и после просмотра фрагмента выбрасывает телевизор в мусорный бак.

 

После возвращения в «Спартак» Куинси Промес успел провести четыре матча в чемпионате России и забить два гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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