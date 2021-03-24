​У Олича спросили, могут ли игроки ЦСКА восстанавливаться с пивом

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24 Марта 2021, 18:37,
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своём канале в YouTube видео, посвящённое назначению главным тренером команды Ивицы Олича. В самом конце ролика у новоиспечённого наставника «армейцев» спросили, может ли он ввести в команде традицию восстановления с пивом, как это было в «Баварии».
«Это можно. Но только если выиграем», - сказал Олич, смеясь.
Дебют Овицы Олича на тренерском мостике ЦСКА случится четвёртого апреля, когда ЦСКА будет проводить гостевой поединок российского чемпионата против «Тамбова».
Напомним, что Олич выступал за «Баварию» с 2009 по 2012 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич