​У Олича спросили, могут ли игроки ЦСКА восстанавливаться с пивом

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своём канале в YouTube видео, посвящённое назначению главным тренером команды Ивицы Олича. В самом конце ролика у новоиспечённого наставника «армейцев» спросили, может ли он ввести в команде традицию восстановления с пивом, как это было в «Баварии».

«Это можно. Но только если выиграем», - сказал Олич, смеясь.

Дебют Овицы Олича на тренерском мостике ЦСКА случится четвёртого апреля, когда ЦСКА будет проводить гостевой поединок российского чемпионата против «Тамбова».

Напомним, что Олич выступал за «Баварию» с 2009 по 2012 год.