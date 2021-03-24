​Олич: «Хочу вывести ЦСКА на верхние позиции в России и Европе»

На канале ЦСКА в YouTube было опубликовано видео, посвящённое тренерской перестановке. Команду во вторник принял хорват Ивица Олич. Новоиспечённый наставник «армейцев» высказался о своих задачах.

«Со времён, когда я играл за ЦСКА, здесь многое изменилось в лучшую сторону. Сейчас появилось много красивых стадионов в Москве. Я очень рад, что приехал.

Конечно, самое главное, чтобы ЦСКА вернулся туда, где нас ждут болельщики. Хочу оказаться на самом верху не только в чемпионате России, но и в Европе», - высказался Олич.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.