​Олич: «Хочу вывести ЦСКА на верхние позиции в России и Европе»

|
24 Марта 2021, 18:21,
|
|
На канале ЦСКА в YouTube было опубликовано видео, посвящённое тренерской перестановке. Команду во вторник принял хорват Ивица Олич. Новоиспечённый наставник «армейцев» высказался о своих задачах.
«Со времён, когда я играл за ЦСКА, здесь многое изменилось в лучшую сторону. Сейчас появилось много красивых стадионов в Москве. Я очень рад, что приехал.
Конечно, самое главное, чтобы ЦСКА вернулся туда, где нас ждут болельщики. Хочу оказаться на самом верху не только в чемпионате России, но и в Европе», - высказался Олич.
На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич