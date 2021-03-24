​РФС вызвал игроков «Тамбова», которых подозревают в договорных матчах

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24 Марта 2021, 14:34,
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В российском футболе грянул очередной скандал – нескольких игроков «Тамбова» подозревают в причастности к договорным матчам. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник, Дмитрий Герман и Александр Еркин вызваны в РФС для дачи показаний.
Напомним, «Тамбов» испытывал серьёзные финансовые трудности и мог пропасть с футбольной карты России уже посреди сезона. Клуб удалось сохранить на вторую часть чемпионата, но команду пришлось формировать чуть ли не с нуля, ведь многие игроки забрали документы и ушли в связи с задолженностями по зарплате.
Герман и Еркин перебрались в «Тамбов» как раз месяц назад. Ранее они защищали цвета латвийского клуба «Ноа Юрмала».
После двадцати трёх сыгранных туров российского чемпионата «Тамбов» замыкает турнирную таблицу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тамбов, Александр Еркин, Дмитрий Герман