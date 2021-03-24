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​Уткин – о возможном участии игроков «Тамбова» в договорных матчах: «А что им остаётся делать?»

24 Марта 2021, 14:13,

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном участии нескольких футболистов «Тамбова» в договорных матчах.

«А что, интересно, им остаётся делать?» - вопрошает Уткин в Telegram. «Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных», - написал журналист, отмечая финансовые проблемы в тамбовском клубе. Как известно, ранее существовал риск того, что «Тамбов» не доиграет вторую часть сезона.

Уткин отметил принятие в России закона о вынужденной коррупции. Журналист не стал вникать в суть закона, а оценил его по названию.

«По названию судя - по этому закону игроков «Тамбова» надо заранее освободить от ответственности, нет? Коррупция - вынужденнее просто не бывает!» - написал Уткин.

«Тамбов» располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Василий Уткин
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