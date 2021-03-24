Названы фамилии игроков «Тамбова», подозреваемых в ставках

Названы имена футболистов «Тамбова», подозреваемых в ставках на поединки своей команды. Об этом информирует издание Metaratings.ru.

Согласно данным источника, этими игроками являются форвард Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман.

Напомним, что сомнения в честности вышеназванных футболистов возникли после недавних провальных матчей против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5).

Ранее сообщалось, что «Тамбов» был близок к снятию с РПЛ из-за финансовых проблем. В данный момент команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Первушина сыграют против столичного ЦСКА.