Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в марте

24 Марта 2021, 12:20,

РПЛ запустила голосование за лучшего футболиста и тренера марта. Об этом сообщается в «Инстаграме» турнира.

На звание лучшего игрока претендуют следующие исполнители: Александр Соболев (5 голов, 1 ассист) и Джордан Ларссон (4 гола, 1 ассист), Вендел (2 гола, 1 ассист), Гилерме (3 сухих матча), Джордже Деспотович (4 гола, 1 ассист).

За награду лучшему тренеру поборются Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Марко Николич («Локомотив»), Сандро Шварц («Динамо») и Игорь Черевченко («Химки»).

Победители в номинациях будут определены по итогам голосования болельщиков, экспертов Премьер-лиги и экспертов канала Матч Премьер.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола