РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в марте

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24 Марта 2021, 12:20,
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РПЛ запустила голосование за лучшего футболиста и тренера марта. Об этом сообщается в «Инстаграме» турнира.
На звание лучшего игрока претендуют следующие исполнители: Александр Соболев (5 голов, 1 ассист) и Джордан Ларссон (4 гола, 1 ассист), Вендел (2 гола, 1 ассист), Гилерме (3 сухих матча), Джордже Деспотович (4 гола, 1 ассист).
За награду лучшему тренеру поборются Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Марко Николич («Локомотив»), Сандро Шварц («Динамо») и Игорь Черевченко («Химки»).
Победители в номинациях будут определены по итогам голосования болельщиков, экспертов Премьер-лиги и экспертов канала Матч Премьер.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Доменико Тедеско, Александр Соболев