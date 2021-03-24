Черчесов рассказал о сорвавшемся трансфере Модрича в «Спартак»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов вспомнил о сорвавшемся трансфере хорватского полузащитника Луки Модрича в московский «Спартак».

«Я когда-то привез в «Спартак» голкипера Стипе Плетикосу. Хотел подписать молодого Модрича, однако сделка не состоялась. Его карьера заслуживает огромного уважения. Лука по-прежнему выступает за самый большой европейский клуб», - передает слова тренера издание Sportske Novosti.

Напомним, что Модрич защищает цвета «королевского» клуба с 2012-го года. До этого он выступал в Англии за лондонский «Тоттенхэм». В 2018-м году Лука стал обладателем «Золотого мяча».