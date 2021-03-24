Хенрик Ларссон: «Горжусь игрой Джордана за «Спартак»

Бывший нападающий сборной Швеции и каталонской «Барселоны» Хенрик Ларссон, который является отцом форварда «Спартака» Джордана Ларссона, оценил игру своего сына за московский клуб.

«Я горжусь игрой Джордана за «Спартак». Он показывает отличный футбол в текущем сезоне. На его счету много голов, также есть важные ассисты. Ему нужно продолжать в том же духе.

Джордан должен играть за сборную Швеции. Трудно не заметить его прогресс в этом сезоне», - приводит слова Хенрика Fotboll Direkt.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний нападающий провел 22 встречи, забил 12 мячей (один - с пенальти) и отдал пять голевых передач.