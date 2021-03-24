Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Хенрик Ларссон: «Горжусь игрой Джордана за «Спартак»

24 Марта 2021, 10:23,

Бывший нападающий сборной Швеции и каталонской «Барселоны» Хенрик Ларссон, который является отцом форварда «Спартака» Джордана Ларссона, оценил игру своего сына за московский клуб.

«Я горжусь игрой Джордана за «Спартак». Он показывает отличный футбол в текущем сезоне. На его счету много голов, также есть важные ассисты. Ему нужно продолжать в том же духе.

Джордан должен играть за сборную Швеции. Трудно не заметить его прогресс в этом сезоне», - приводит слова Хенрика Fotboll Direkt.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний нападающий провел 22 встречи, забил 12 мячей (один - с пенальти) и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон, Хенрик Ларссон
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
24 Марта 2021, 11:54

Действительно, не сразу, но раскрылся! Атакующий стиль Спартака очень подходит ему. Ещё немного обживётся и к полноценному переходу в Европу будет готов. Но для этого должен Спартаку ещё пользу принести чуть. Да и с внутренними наградами намного более приятно будет переходить, чем без них.

0
779
24 Марта 2021, 10:48

Давай Ларссен, догоняй папаню!

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