Ахметов обратился к Ганчаренко

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24 Марта 2021, 10:17,
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Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов обратился к бывшему главному тренеру команды Виктору Ганчаренко. Белорусский специалист на этой неделе был отправлен в отставку с поста наставника «армейцев».
«Спасибо за все проведенные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».
Напомним, что Ганчаренко занимал пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016-го года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером РПЛ, а также выигрывала суперкубок страны.
Новым главным тренером ЦСКА был назначен хорват Ивица Олич.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Виктор Ганчаренко, Ильзат Ахметов