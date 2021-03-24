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Ахметов обратился к Ганчаренко

24 Марта 2021, 10:17,

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов обратился к бывшему главному тренеру команды Виктору Ганчаренко. Белорусский специалист на этой неделе был отправлен в отставку с поста наставника «армейцев».

«Спасибо за все проведенные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».

Напомним, что Ганчаренко занимал пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016-го года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером РПЛ, а также выигрывала суперкубок страны.

Новым главным тренером ЦСКА был назначен хорват Ивица Олич.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Ганчаренко, Ильзат Ахметов
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