Ахметов обратился к Ганчаренко

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов обратился к бывшему главному тренеру команды Виктору Ганчаренко. Белорусский специалист на этой неделе был отправлен в отставку с поста наставника «армейцев».

«Спасибо за все проведенные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».

Напомним, что Ганчаренко занимал пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016-го года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером РПЛ, а также выигрывала суперкубок страны.

Новым главным тренером ЦСКА был назначен хорват Ивица Олич.