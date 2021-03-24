«Беневенто» готов выкупить Гайча у ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может остаться в чемпионате Италии. «Беневенто», за который форвард играет на правах аренды, заявил о желании выкупить 22-летнего футболиста.

«Мы планируем воспользоваться пунктом о выкупе Гайча», - рассказал спортивный директор клуба Паскуале Фодже. Его слова передает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Итальянский клуб оформил аренду Адольфо в зимнее трансферное окно. Срок действия договора рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В недавнем матче против туринского «Ювентуса» Гайч отметился забитым мячом. Это гол помог его команде одержать сенсационную победу.