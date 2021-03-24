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Крал не включён в топ-3 лучших футболистов Чехии

24 Марта 2021, 08:36,

В Чехии состоялось голосование за лучшего игрока страны по итогам 2020-го года, об этом рапортует федерация футбола в «Твиттере». Хавбек московского «Спартака» Алекс Крал не включен в топ-3 лучших.

Лучшим футболистом Чехии был признан полузащитник Томаш Соучек, который выступает в английской Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм». Вторым стал его одноклубник Владимир Цоуфал, а топ-3 замкнул хавбек берлинской «Герты» Владимир Дарида.

В нынешнем сезоне чемпионата России Крал провел 23 поединка, в которых забил четыре гола и получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алекс Крал, Томаш Соучек
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