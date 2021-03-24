Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Денис Попов: «Олич – хороший парень, но назначение Березуцкого было бы логичнее»

24 Марта 2021, 00:54,

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «армейцев» Ивицы Олича, с которым он вместе играл за «красно-синих».

- Назначение Олича – оправданный шаг руководства «армейцев»?

- Это можно будет сказать только по окончании сезона. Понятное дело, что Олич раньше не работал главным тренером. Да, возможно, это и риск. Но что мы бы ни говорили, опять же, всё станет видно по итогам сезона, в зависимости от того, будет ли достигнут результат, который поставили.

- По итогам этого сезона?

- Ну, этого сезона, следующего сезона. Я же не знаю, на каких условиях Олич пришёл и за какой результат отвечает. В любом случае в сравнении с Ганчаренко будет видно, насколько оправдан этот выбор.

- Важно, что Олич раньше играл за ЦСКА?

- Естественно. Но, на мой взгляд, если прибегать к такой мере, тогда уж надо было Василия Березуцкого назначать. Он играл за ЦСКА много лет, а как закончил играть, так сразу стал тренером, помогал Ганчаренко, находился в команде, видел изнутри тренировочный процесс, и ему легче было бы адаптироваться к тем условиям, которые есть на сегодняшний день. Березуцкий видел все плюсы и минусы, он добавил бы какой-то свой подход. Я думаю, логичнее было бы назначить именно его. Ну а так – посмотрим. Всё равно один плюс есть – ЦСКА будет тренировать настоящий «армеец».

- Какие у вас были впечатления об Оличе как об игроке?

- Ну а какие могут быть впечатления об игроке? Олич был отличный футболист, классный. Хороший парень, мы с ним нормально общались, в этом плане вообще вопросов никаких не было. Удачи ему в любом случае.

- Смена главного тренера в ЦСКА назревала?

- Ну мы же не знаем ситуации изнутри. Разговоры об отставке Ганчаренко шли давно – ещё с того времени, когда он во время чемпионата уезжал домой в Белоруссию. Но если Ганчаренко ушёл из ЦСКА не тогда, а сейчас, значит, на то были причины.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России, Василий Березуцкий, Денис Попов, Ивица Олич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола