РПЛ и Ла Лига обменялись опытом

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23 Марта 2021, 21:12,
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Премьер-лига и Ла Лига организовали видеоконференцию, которая продолжалась более семи часов. Как сообщает РПЛ в «Телеграме», российская сторона делилась опытом проведения матчей с болельщиками в условиях пандемии коронавируса и использовании QR-кодов на матчах. Еще одна тема доклада - составление календаря в Премьер-лиге.
Испанцы рассказали о работе матч-менеджера, сотрудничестве с телевизионщиками, обеспечения безопасности во время поединков, а также о календаре Ла Лиги.
Отмечается, что представители российских клубов могли задавать вопросы по ходу конференции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко