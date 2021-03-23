РПЛ и Ла Лига обменялись опытом

Премьер-лига и Ла Лига организовали видеоконференцию, которая продолжалась более семи часов. Как сообщает РПЛ в «Телеграме», российская сторона делилась опытом проведения матчей с болельщиками в условиях пандемии коронавируса и использовании QR-кодов на матчах. Еще одна тема доклада - составление календаря в Премьер-лиге.

Испанцы рассказали о работе матч-менеджера, сотрудничестве с телевизионщиками, обеспечения безопасности во время поединков, а также о календаре Ла Лиги.

Отмечается, что представители российских клубов могли задавать вопросы по ходу конференции.