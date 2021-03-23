Брага: «У Олича есть примеры Гвардиолы и Пирло»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым обозначил развилку, перед которой находится новый главный тренер московского ЦСКА 41-летний хорватский специалист Ивица Олич.

- Олич знает ЦСКА, знает язык, знает, конечно, Влашича. Но у решения назначить его главным тренером есть свои «но». Это ставка, которая может сыграть, а может и не сыграть. Её сделало руководство «армейского» клуба. Это их деньги, и они могут пробовать, делать что считают нужным. Перспективы Олича анализировать сложно, потому что мало материала.

Далеко не всегда из хорошего футболиста получается хороший тренер, и тем более не всегда удаётся добиваться успеха, если ты сходу возглавляешь топ-клуб, стремящийся выигрывать титулы. Есть пример Пирло, который, в отличие от Олича, перед приходом «Ювентус» не работал даже в качестве второго тренера. Пирло был игроком мастер-класса, но сейчас «Ювентус» при нём очень близок к тому, чтобы не выиграть чемпионат Италии впервые за десять лет, и уже вылетел из Лиги чемпионов от «Порту».

Если посмотреть на список победителей чемпионата мира 2006 года, то из него несколько бывших футболистов сейчас тренируют, но в основном не так успешно. А с другой стороны, есть яркий пример Гвардиолы, который в «Барселоне» сразу начал выдающуюся карьеру на взрослом уровне.