Олич: «Хочу побеждать, чтобы вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»

Новоиспечённый главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался после вступления в должность.

«Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы», - приводятся слова Олича на клубном сайте.

Олич добавил, что пока что он не обсуждал с клубом конкретные задачи, но он настраивается побеждать в каждой игре. Также хорват отметил, что в этом сезоне у него есть не так много времени на реализацию своей системы игры.

Напомним, в своё время Олич выступал за ЦСКА как игрок. Хорват помог «армейцам» завоевать ряд трофеев, в частности Кубок УЕФА.

После двадцати трёх туров российского чемпионата ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице.