​ЦСКА сильно рискнул с главным тренером. Что ждать от Олича

Во вторник ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на должность главного тренера команды. Хорват, выступавший за «армейцев» в их золотые годы, постарается вписать своё имя в историю успехов клуба уже как тренер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перестановку на тренерском мостике «красно-синих».

Последние игры ЦСКА наводили на мысли о том, что команде нужна встряска. В этом смысле смена тренера выглядит вполне себе логичным решением. Однако если посмотреть на ситуацию более широко, то понятие «логика» рассеивается. Прошлым летом Виктор Ганчаренко буквально сбежал из ЦСКА после 0:4, но руководство клуба уговорило тренера вернуться и выполнить контракт, который был рассчитан ещё на год. Не стали боссы «армейцев» менять тренера и в декабре, хотя команда буксовала в чемпионате и провалилась в группе Лиги Европы. А ведь назначить нового тренера зимой было бы удобнее, ведь новый специалист получил бы необходимое время и сборы. ЦСКА крепко-накрепко держался за Ганчаренко, как вдруг решился отпустить тренера и затеять перезагрузку.

ЦСКА пришлось искать тренера впопыхах. Говорить о предметном подборе кандидатов в условиях дефицита времени не приходилось. Логичным выглядело бы назначение на временной основе Василия Березуцкого. Команда получила бы нужную встряску, которую всегда обеспечивает смена рулевого, а клуб получил бы время, чтобы основательно изучить рынок свободных тренеров и сделать правильный выбор. Тем не менее, боссы «армейского» клуба во главе с Евгением Гинером решили пойти иным путём.

Выбор руководителей ЦСКА пал на Ивицу Олича – молодого тренера с высокими амбициями. Главная претензия к выбранной кандидатуре заключается в отсутствии опыта. Олич пока не работал самостоятельно. Он начал тренерскую карьеру в штабе Златко Далича в сборной Хорватии, где трудился до этого дня. Работа в сборной и работа в клубе – совсем разные вещи, поэтому Оличу придётся знакомиться с чем-то новым. В чём преимущество хорвата перед тем же Василием Березуцким, не совсем понятно. Березуцкий в плане опыта тренерской работы на клубном уровне значительно превосходит хорвата, к тому же он знает «армейскую» кухню изнутри.

Ставка ЦСКА на Олича относится к категории «пальцем в небо». Оценить тренерские способности хорвата на сегодняшний день объективно невозможно, да и у клуба практически не было на это времени. Будучи начинающим тренером, Олич может выстрелить и начать добиваться в ЦСКА результата, а может и громко провалиться. Пока действительно сложно сказать, чего можно ожидать от Олича во главе «армейцев». Интересно, что клуб не сообщил о сроках контракта Ивицы, то есть, скорее всего, речь не идёт о долгосрочном договоре.

ЦСКА пытается найти своего Гвардиолу, однако ставка на бывших футболистов не всегда даёт нужный эффект. Примеров хватает. Достаточно вспомнить, какие результаты на тренерском мостике показывали бывшие звёзды «Милана». Да и сегодняшний пример Андреа Пирло во многом показателен. Правда, у Пирло тренерского опыта не было от слова «совсем», до «Ювентуса» он не работал даже в штабе сборной, как Олич. Комментируя перестановку на тренерском мостике, Евгений Гинер заявил, что руководители ЦСКА оценили риски. Фанатам «армейцев» остаётся надеяться на то, что столь сильный риск себя оправдает. Ведь кто не рискует, тот не пьёт шампанского из кубков.

Алексей Антоненко