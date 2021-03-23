Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​ЦСКА сообщил о состоянии Дзагоева и Кучаева

23 Марта 2021, 18:42,

Во вторник первую тренировку в ЦСКА провёл новый главный тренер команды Ивица Олич. В занятии принимали участие игроки, которые не поехали в сборные, а также представители молодёжной команды.

Алан Дзагоев и Константин Кучаев по-прежнему работают индивидуально на фоне мышечных повреждений,  о чём сообщается на клубном сайте «армейцев». Дзагоев должен вернуться в общую группу на следующей неделе, а Кучаев – позже.

После двадцати трёх туров Премьер-лиги России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «армейцы» проведут в гостях у «Тамбова» четвёртого апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев, Константин Кучаев
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