​ЦСКА сообщил о состоянии Дзагоева и Кучаева

Во вторник первую тренировку в ЦСКА провёл новый главный тренер команды Ивица Олич. В занятии принимали участие игроки, которые не поехали в сборные, а также представители молодёжной команды.

Алан Дзагоев и Константин Кучаев по-прежнему работают индивидуально на фоне мышечных повреждений, о чём сообщается на клубном сайте «армейцев». Дзагоев должен вернуться в общую группу на следующей неделе, а Кучаев – позже.

После двадцати трёх туров Премьер-лиги России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «армейцы» проведут в гостях у «Тамбова» четвёртого апреля.