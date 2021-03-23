​Слуцкий сделал прививку от коронавируса

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий привился от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции «Спутник V» pic.twitter.com/lZK6s4F0YF — «Рубин» Казань (@fcrk) March 23, 2021

Слуцкий занимает должность главного тренера «Рубина» с декабря 2019 года. В 36 матчах под руководством этого специалиста казанская команда отпраздновала шестнадцать побед при восьми ничьих и двенадцати поражениях.

На текущий момент «Рубин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Ближайший матч Премьер-лиги команда Леонида Слуцкого проведёт третьего апреля. Соперником «Рубина» будет «Сочи».