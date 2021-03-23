​Ганчаренко пожелал удачи Оличу

Покинувший тренерский мостик ЦСКА Виктор Ганчаренко во вторник приехал на тренировку команды. Белорусский специалист попрощался с футболистами и пожелал удачи Ивице Оличу – новому тренеру «армейцев». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.

#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021

До завершения чемпионата России остаётся сыграть семь туров. ЦСКА в настоящий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице, хотя до поражений от тульского «Арсенала» и «Зенита» москвичи шли вторыми.

Следующий матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт четвёртого апреля. Овица Олич будет дебютировать в матче против «Тамбова».