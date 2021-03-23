Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Ганчаренко пожелал удачи Оличу

23 Марта 2021, 17:12,

Покинувший тренерский мостик ЦСКА Виктор Ганчаренко во вторник приехал на тренировку команды. Белорусский специалист попрощался с футболистами и пожелал удачи Ивице Оличу – новому тренеру «армейцев». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.

 

До завершения чемпионата России остаётся сыграть семь туров. ЦСКА в настоящий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице, хотя до поражений от тульского «Арсенала» и «Зенита» москвичи шли вторыми.

Следующий матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт четвёртого апреля. Овица Олич будет дебютировать в матче против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Ивица Олич
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