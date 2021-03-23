​Ганчаренко пожелал удачи Оличу

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23 Марта 2021, 17:12,
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Покинувший тренерский мостик ЦСКА Виктор Ганчаренко во вторник приехал на тренировку команды. Белорусский специалист попрощался с футболистами и пожелал удачи Ивице Оличу – новому тренеру «армейцев». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.
#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
До завершения чемпионата России остаётся сыграть семь туров. ЦСКА в настоящий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице, хотя до поражений от тульского «Арсенала» и «Зенита» москвичи шли вторыми.
Следующий матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт четвёртого апреля. Овица Олич будет дебютировать в матче против «Тамбова».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Ивица Олич