​Акинфеев сделал обращение к Ганчаренко

Тренером ЦСКА стал Ивица Олич. Хорват сменил на тренерском мостике «армейцев» Виктора Ганчаренко, отработавшего с командой четыре с лишним года. К белорусскому специалисту посредством своей странички в Instagram обратился голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить - Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», - написал Акинфеев.

Ближайший матч ЦСКА проведёт четвёртого апреля в гостях у многострадального «Тамбова». На текущий момент команда теперь уже Ивицы Олича располагается на пятой позиции в таблице российского чемпионата.