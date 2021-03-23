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​Акинфеев сделал обращение к Ганчаренко

23 Марта 2021, 16:40,

Тренером ЦСКА стал Ивица Олич. Хорват сменил на тренерском мостике «армейцев» Виктора Ганчаренко, отработавшего с командой четыре с лишним года. К белорусскому специалисту посредством своей странички в Instagram обратился голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить - Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», - написал Акинфеев.

Ближайший матч ЦСКА проведёт четвёртого апреля в гостях у многострадального «Тамбова». На текущий момент команда теперь уже Ивицы Олича располагается на пятой позиции в таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко
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