​ЦСКА показал первое обращение Олича к команде

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23 Марта 2021, 16:28,
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, показав первое обращение к команде Ивицы Олича. Несколько часов назад клуб объявил о назначении хорвата на должность главного тренера команды.
«Я ваш новый тренер – Ивица Олич. Рад приходу в такой большой клуб, как ЦСКА. Нам нужно много работать. Я отдам всего себя, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше играли», - сказал Олич футболистам.
«Я ваш новый тренер, Ивица #Олич» pic.twitter.com/H0MaBvMbmi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Напомним, на тренерском мостике ЦСКА Ивица Олич сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.
После двадцати трёх туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич