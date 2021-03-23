​ЦСКА показал первое обращение Олича к команде

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, показав первое обращение к команде Ивицы Олича. Несколько часов назад клуб объявил о назначении хорвата на должность главного тренера команды.

«Я ваш новый тренер – Ивица Олич. Рад приходу в такой большой клуб, как ЦСКА. Нам нужно много работать. Я отдам всего себя, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше играли», - сказал Олич футболистам.

Напомним, на тренерском мостике ЦСКА Ивица Олич сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

После двадцати трёх туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.