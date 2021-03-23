​Журналистам запрещали снимать приезд Олича

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23 Марта 2021, 15:17,
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Во вторник на тренерский мостик ЦСКА взобрался Ивица Олич. В Telegram-каналах спортивных журналистов и изданий появилось несколько видеозаписей, на которых видно, что сотрудники службы безопасности московского клуба запрещали журналистам снимать приехавшего на стадион «Октябрь» хорватского тренера. Чем вызвана такая позиция «армейцев» по отношению к журналистам, непонятно.
ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице российского чемпионата за семь туров до финиша сезона. Ближайший матч команда Ивицы Олича проведёт в начале апреля против многострадального «Тамбова».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
ай.. а чево тут удивительного.. )))