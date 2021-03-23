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​Журналистам запрещали снимать приезд Олича

23 Марта 2021, 15:17,

Во вторник на тренерский мостик ЦСКА взобрался Ивица Олич. В Telegram-каналах спортивных журналистов и изданий появилось несколько видеозаписей, на которых видно, что сотрудники службы безопасности московского клуба запрещали журналистам снимать приехавшего на стадион «Октябрь» хорватского тренера. Чем вызвана такая позиция «армейцев» по отношению к журналистам, непонятно.

ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице российского чемпионата за семь туров до финиша сезона. Ближайший матч команда Ивицы Олича проведёт в начале апреля против многострадального «Тамбова».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Марта 2021, 16:22

ай.. а чево тут удивительного.. )))

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