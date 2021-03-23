​Журналистам запрещали снимать приезд Олича

Во вторник на тренерский мостик ЦСКА взобрался Ивица Олич. В Telegram-каналах спортивных журналистов и изданий появилось несколько видеозаписей, на которых видно, что сотрудники службы безопасности московского клуба запрещали журналистам снимать приехавшего на стадион «Октябрь» хорватского тренера. Чем вызвана такая позиция «армейцев» по отношению к журналистам, непонятно.

ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице российского чемпионата за семь туров до финиша сезона. Ближайший матч команда Ивицы Олича проведёт в начале апреля против многострадального «Тамбова».