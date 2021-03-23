Как строили «Газпром Арену», главный футбольный стадион России

В этом году Россия примет Чемпионат Европы по футболу. Три матча группового этапа и один четвертьфинал пройдут на самом современном стадионе страны – «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Газпром Арена» не просто спортивный стадион, это мультифункциональная площадка, которая подходит для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий высшего уровня. Арена – второй по вместимости российский стадион (после Лужников). Однако по сложности конструкций и уровню технического оснащения «Газпром Арена» – уникальный стадион в России. Ни один другой спорткомплекс в стране не имеет таких конструктивных решений крыши – раздвижного купола (2 000 тонн металла перемещаются на высоте 60 метров), и поля – системы выкатного поля с подогревом газона.

При этом путь к суперсовременному стадиону не был простым – с момента принятия решения о возведении стадиона до фактической готовности прошло 13 лет, с 2004 по 2017 год. За это время в проекте сменились три генеральных подрядчика, четыре генеральных проектировщика, два губернатора и шесть вице-губернаторов, курировавших строительство. Сам проект кардинально менялся пять раз и прошел семь экспертиз. А общая стоимость стадиона возросла с 5,1 млрд руб. (2006 год) до 43,8 млрд (2018 год). По некоторым данным, фактические расходы на возведение арены составили 51,75 млрд руб.

Предлагаем вспомнить, как возводился знаковый архитектурный, спортивный и социальный объект Санкт-Петербурга.

От инвестиционного до архитектурного проекта

В декабре 2004 года правительство Санкт-Петебурга утвердило постановление о строительстве новой домашней арены на 50 тыс. мест по стандартам FIFA и UEFA для футбольного клуба «Зенит» на месте существующего стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в €150 млн, сроки реализации – три года. На тот момент вопрос о строительстве стадиона был актуален уже десять лет, говорила журналистам губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Главным инвестором проекта собирался стать ООО «Газпром», но уже в феврале 2005 года компания сообщила, что может отказаться от проекта. Оказалось, что Крестовский остров был назначен местом для нового стадиона без проведения предварительных изысканий. А чиновники в своих оценках отталкивались от стоимости неких международных аналогов. Когда специалисты «Газпрома» произвели предварительные расчеты, выяснилось, что затраты на проект могут оказаться значительно больше, чем планировалось.

Тем не менее «Газпром» остался в проекте. Изначально предполагалось, что стадион будет построен на деньги компании, а взамен ей в Санкт-Петербурге будут предоставлены некие преференции. Но в октябре 2005 года была утверждена следующая схема: «Газпром» зарегистрирует в Петербурге ряд своих структур, пополнив городской бюджет, а из бюджета города будут выделены средства на строительство стадиона. На тот момент, предполагалось, что общая смета строительства составит примерно 2,5 миллиарда рублей. Также в октябре 2005 года «Газпром» зарегистрировал 100-процентную дочернюю компанию – «Газпроминвестарена», которая должна была управлять строительством стадиона.

На снос Кировского стадиона и начало проектирования новой арены в бюджете 2006 года было зарезервировано 55 млн рублей, еще 17 млн администрация выделила на проведение архитектурного конкурса. Само строительство стадиона, как предполагалось в начале 2006 года, обошлось бы в 5,5 млрд руб.

В феврале 2006 года стартовал архитектурный конкурс по выбору проектировщика новой арены. Обнародованные условия конкурса называли противоречивыми. Во-первых, из-за слишком короткого промежутка открытого этапа конкурса (всего месяц) и невысокого призового фонда в $100 тыс. Эта сумма была явно меньше себестоимости предпроектного предложения такого уровня. Во-вторых, из-за того, что условия конкурса не гарантировали, что авторы проектов действительно будут участвовать в возведении нового стадиона. Кроме того, в условиях конкурса прописано право заказчика не просто использовать победившую идею, но и дополнять ее идеями остальных конкурсантов. Город собирался купить 5 лучших проектов и собрать из них мозаику.

В августе был выбран победитель конкурса, им стал проект «Космический корабль» известного японского архитектора Кишо Курокавы. Стадион был рассчитан на 62 тыс. зрителей, стоимость строительства оценивалась в $225 млн долл., то есть в 6 млрд руб. по актуальному на то время курсу.

Несмотря на победу в конкурсе, Курокава должен был доработать проект по требованиям чиновников городской администрации, в том числе касающихся вопросов безопасности и адаптации проекта к климатическим и стилистическим особенностям Санкт-Петебурга. Интересно, что тогда же выяснилось, что при объявлении конкурса была не продумана проблема соотношения стадиона, транспорта и генплана города.

С учетом поправок бюджет строительства увеличился на 13 млн долларов, в октябре 2006 года смета составляла 238 млн долл., то есть 6,36 млрд руб.

Первый этап строительства – полгода стройки без согласованного проекта

В декабре 2006 года был выбран генподрядчик строительства. Им стала дочерняя компания корпорации «Синтез» — ООО «Синтез-СУИ», компания позже была переименована в «Авант». На тот момент смета составляла 6,6 млрд рублей. За два года компания спроектировала стадион, построила причал для доставки грузов и создала свайное основание под стадион и энергоцентр, потратив на это 5,45 миллиарда рублей.

«Авант» разработал проектную документацию в январе 2008 года, при этом Главгосэкспертиза утвердила её только в августе 2008 года. За это время, то есть без согласованной документации, на строительной площадке были проведены подготовительные работы, выполнен ростверк и забиты сваи, возведён энергоцентр. К основным конструкциям стадиона ещё не приступали – их без экспертизы возводить было нельзя.

Вместе с проектном документацией Главгосэкспертиза утвердила новую сметную стоимость строительства футбольного стадиона на Крестовском острове, которая составила 23,7 млрд руб. Эта оценка была в 3,5 раза выше суммы госконтракта (6,67 млрд руб.), заключенного в декабре 2006 года администрацией города с генподрядчиком строительства ООО «Авант». «Расчет Кисе Курокавы не учитывал затрат на выполнение сложных работ по основанию и фундаменту и применение таких уникальных специальных конструкций, как выдвижное поле и трансформирующаяся крыша», – пояснял председатель комитета по строительству Смольного Роман Филимонов.

Компания должна была построить стадион к концу 2008 года, но уже в 2006 году было очевидно, что в установленные сроки сдать его не удастся. А в конце 2008 года власти Санкт-Петербурга и «Авант» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Основной этап строительства, или как избавиться от генподрядчика за полгода до завершения стройки

В декабре 2008 года генеральным подрядчиком строительства было выбрано ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», входящее в крупнейший российский строительный холдинг «Трансстрой», который должен был достроить арену за 13,02 млрд рублей.

В разгар уже ведущихся работ, пожарные и FIFA поменяли требования к стадиону. Как объясняла ситуацию губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, поскольку стадион строится не «для дворовой команды», правительство города должно изменить проект, чтобы удовлетворить «справедливые чемпионские амбиции любимого клуба». Поэтому в феврале 2010 года Смольный объявил открытый конкурс на корректировку проекта «Газпром Арены», который бы учитывал новые технические требования к стадиону. Только на доработку проектной документации отвели полгода и выделили 454 млн рублей из городского бюджета.

Однако откорректированный проект «Газпром Арены» Главгосэкспертиза согласовала только спустя год, в январе 2011 года. По новому проекту вместимость стадиона выросла с 62 тыс. до 67 тыс. мест, а площадь внутренних помещений – со 170 тыс. до 260 тыс. кв. м. В связи с увеличением объема работ, смета выросла с 23,7 млрд до 33 млрд руб., а срок завершения стройки был перенесен на ноябрь 2012 года.

По прошествии ещё одного года, в декабре 2011 года, проект стадиона снова откорректировали. Изменение проектно-сметной документации было необходимо из-за требований FIFA и UEFA. В частности, вместимость стадиона увеличилась до 69 тыс. болельщиков (84 тыс. зрителей в случае проведения культурно-зрелищных мероприятий), а для прогрева стадиона была разработана новая конструкция купола.

Как и в предыдущий раз, после корректировки проекта новая сметная стоимость была утверждена только спустя почти год, в сентябре 2012 года. По оценкам участников рынка, смета должна была составить 43,7 млрд руб. Но директивно она была установлена на уровне 38,2 млрд руб. – на 5,5 млрд меньше сметы, направленной в Главгосэкспертизу. При этом к ноябрю 2012 года город потратил на строительство всего около 14,5 млрд.

«Трансстрой» консультировал правительство Санкт-Петербурга о возможных способах уменьшения сметы, привлек для оценки идей для удешевления конструктивных изменений международного эксперта. Кроме того, компания осуществила проверку предоставленной властями города рабочей документации по новому проекту, качество которой у строителей вызывало сомнения. Документацию пришлось доработать, чем занимался не генпроектировщик, а сами строители.

В связи с постоянным изменением проекта и задержками со стороны властей в согласовании новой документации и смет, строительство стадиона затягивалось. Изменения в проекте были настолько кардинальными, что иногда приходилось демонтировать уже возведенные конструкции.

Так, проект 2011 года отменил ранее утвержденную конструкцию раздвижной крыши стадиона. Между тем, субподрядчик «Трансстроя» еще в 2010 году закупил для нее металлоконструкции и приступил к их установке. В итоге часть установленных и забетонированных конструкций пришлось демонтировать, а вопрос о возможности использования закупленных материалов в новом проекте так и не был решен. Правительство города в свою очередь отказалось взять на себя ответственность за впустую потраченные средства и оплатить выполненные работы на сумму около 1,5 млрд руб.

Уже в мае 2013 года было понятно, что стадион будет достроен либо к концу 2016 года, либо в начале 2017 года. Это отмечал глава Счётной Палаты Сергей Степашин после очередной проверки.

Из-за падения курса рубля, а также новых требований к стадиону, касающихся антитеррористической безопасности, в мае 2016 года смету пришлось увеличить ещё на 4,3 млрд руб. – до 39,2 млрд рублей. Хотя по многим оценкам объективный бюджет проекта на тот момент должен был составлять 43,8 млрд руб.

При этом бюджет госконтрактов с «Трансстроем» увеличен не был и составлял 28,3 млрд руб. Строители отмечали, что нехватка финансирования ощущалась во всём. И особенно тяжелым был этап после резкого падения рубля в 2014 и 2015 годах.

Несмотря на это «Трансстрой» выполнил самый большой и сложный объем строительно-монтажных работ, а также возвёл уникальные технические конструкции – раздвижную крышу и выкатное поле. 11 июля 2016 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион готов на 85%, работы идут полным ходом, что если отставания и есть, то они небольшие.

Но спустя 4 дня, 15 июля 2016 года, власти Санкт-Петербурга расторгли договор с «Трансстрой». Причиноц назвали то, что подрядчики не справлялись со сроками возведения арены. Вице-губернатор Албин обвинил строителей в низких темпах работ.

По сообщениям участников рынка, именно Игорь Албин добился расторжения контракта с «Траннстрой», и основной причиной называют его неприязненное и пристрастное отношение к компании. Кроме того, допускают, что команда Албина полагала, что с учетом согласования дополнительного финансирования, остаток работ будет высокомаржинальным, отсюда заинтересованность в смене генподрядчика.

Ещё в 2013 году комментируя слухи о возможной смене генподрядчика политолог Александр Конфисахор отмечал, что «смена подрядчика на таком этапе строительства представляется шагом с неизвестными достоинствами и с большими недостатками, чем плюсами, которые могут в результате этого получиться. А браться только ради денег исправлять чужие ошибки и брать ответственность на себя никакой разумный руководитель не возьмется, опять-таки — если только не жадность».

Генподрядчик новый – субподрядчики те же

Новым генподрядчиком была выбрана компания «Метрострой», больше половины акций которой контролируются правительством Санкт-Петербурга. Смена генподрядчика прошла в авральном режиме – не были проведены сверка, расчеты и акты приёма-передачи работ.

«Метрострой» оставил на стройке едва ли не 90% субподрядчиков, которых для работы тщательно выбирал бывший генподрядчик. В помощь «Метрострою» при помощи админресурса были привлечены крупнейшие петербургские девелоперы. В завершении строительства стадиона участвовали больше 1100 рабочих и инженерно-технических специалистов из этих компаний.

Смету строительства стадиона снова увеличили, при чём обоснованность увеличения бюджета строительства по сравнению с условиями контрактов с «Трансстрой» до настоящего времени не подвергалась проверке. Недостающие 2,6 млрд руб. правительство Санкт-Петербурга выделило из зарезервированных денег на социальную инфраструктуру – детских садов, школ и больниц.

Госстройнадзор 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Между тем, фактически работы по завершению строительства стадиона и обустраивания его прилегающей территории велись до лета 2017 года.

В результате замены генподрядчика, вынужденной остановки всех работ в связи со сменой подрядчика, потерей документации и основного инженерного состава в связи с отказом от приемки работ и документов со стороны Заказчика, общая стоимость проекта для города с учетом работ, составила около 51,75 млрд рублей.

По прошествии полутора лет со сдачи стадиона, летом 2018 года, петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд с 4 исковыми заявлениями к ОАО «Метрострой» с общей суммой требований 2,86 млрд рублей. Финансовые претензии комитета связаны с непогашенными авансами по контрактам на строительство «Газпром Арены».

Инфраструктурное строительство в России – бессмысленное и беспощадное. Это неизбежность или ошибки, которых можно было не совершать?

Сложно позавидовать строителю, которому одновременно приходится параллельно проектировать и строить объект, особенно когда новые проекты и сметы утверждаются с лагом в год, а уже построенные элементы объекта приходится демонтировать, потому что проект меняется постфактум. Именно в таких условиях работал основной генподрядчик «Газпром Арены», компания «Трансстрой». Тем не менее строителям удалось довести проект до 85% готовности.

То, что правительство Санкт-Петербурга было не готово к управлению проектами подобного уровня, отмечали эксперты. Так, архитектор, заместитель генерального директора «ПИ АРЕНА» Дмитрий Буш комментировал: «Первой ошибкой организаторов строительства стадиона можно считать выбор конкурсного проекта, который с огромным трудом и запредельными затратами можно было бы реализовать только в нескольких странах мира, обладающих исключительными технологическими возможностями. Второй ошибкой было назначение заказчиком стадиона не «Газпром» или ФК «Зенит», а Комитет по строительству Санкт-Петербурга, который, естественно, начал проводить собственную политику при проведении тендеров на проектирование и строительство стадиона, а также при организации проектных и строительных работ. Заказчик утвердил техзадание, не соответствующее требованиям FIFA, а затем провел тендер на генподрядчика с включением в объем его работ проектирования». Затягивание сроков строительства эксперт объяснил «прежде всего уровнем профессионализма заказчика».

Значение «Газпром Арены» для Санкт-Петербурга

Стадион стал драйвером развития спортивной культуры не только в Петербурге, но и в России. На стадионе ежегодно проходят футбольные соревнования европейского и мирового уровней. А благодаря удобному стадиону – домашней арене ФК «Зенит», посещаемость матчей клуба выросла почти в три раза. Домашние матчи «Зенита» теперь одни из самых посещаемых среди европейских клубов.

Значение современного стадиона отмечают и сами футболисты ФК «Зенит» и фанаты клуба, и даже известные люди. Так, популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что «Газпром Арена» – «единственный стадион, который двигает российский футбол».