Нобоа сделал выбор между Дзюбой и Азмуном

Бывший хавбек петербургского «Зенита», а ныне игрок «Сочи» Кристиан Нобоа провел параллель между форвардами «сине-бело-голубых» Сердаром Азмуном и Артёмом Дзюбой.

«Для меня лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда надо ему отдать. Азмун - лучший нападающий РПЛ», - цитирует эквадорского футболиста издание Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России Азмун провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами. Что касается Дзюбы, то в активе Артёма 13 голов в 21 проведенном матче.

Ранее появилась информация об интересе к Азмуну со стороны «Севильи».