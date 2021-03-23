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Нобоа сделал выбор между Дзюбой и Азмуном

23 Марта 2021, 13:45,

Бывший хавбек петербургского «Зенита», а ныне игрок «Сочи» Кристиан Нобоа провел параллель между форвардами «сине-бело-голубых» Сердаром Азмуном и Артёмом Дзюбой.

«Для меня лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда надо ему отдать. Азмун - лучший нападающий РПЛ», - цитирует эквадорского футболиста издание Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России Азмун провел 19 поединков, отметившись 13 забитыми мячами. Что касается Дзюбы, то в активе Артёма 13 голов в 21 проведенном матче.

Ранее появилась информация об интересе к Азмуну со стороны «Севильи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа
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