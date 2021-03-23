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Олич назначен главным тренером ЦСКА

23 Марта 2021, 13:16,

Хорватский специалист Ивица Олич утвержден в качестве главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Сегодня, 23-го марта, 41-летний наставник будет представлен футболистам и проведет первую тренировку. На посту рулевого команды хорват сменил Виктора Ганчаренко.

«Добро пожаловать домой!», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Ивица выступал в составе «армейского» клуба с 2003-го по 2006-й год. За ЦСКА Олич провел 112 поединков и отметился 41 голом.

После 23-х туров чемпионата России московский коллектив набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (2)
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White_Shark
23 Марта 2021, 14:11
Вот это на веру в чудо, конечно. На моей памяти так пальцем в небо тренеры в ЦСКА ещё не назначались. Даже недолгие Зико и Рамос имели несравнимый тренерский опыт. Страшно, но надо верить, другого не дано.
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Dneprovskcity
23 Марта 2021, 13:43

Неординарное конечно назначение мягко говоря, но в любом случае пожелаем удачи )

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