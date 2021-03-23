Соболев рассказал, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о бывшем нападающем команды Александре Кокорине, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Фиорентину». Соболев рассказал, почему у Кокорина не получилось закрепиться в стане «красно-белых».

«От него ждали голов, хорошей игры. А тут - одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, затем опять травма... Одно за другое зацепилось - и все», - рассказал Соболев в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Кокорин покинул «Спартак» в зимнее трансферное окно. 30-летний нападающий переехал в Италию, подписав долгосрочный трудовой договор с «Фиорентиной». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А российский форвард провел три поединка, не отметившись голами и результативными передачами.