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Лахиялов: «Назначение Олича – риск, но мне нравится, когда доверяют молодым и амбициозным»

23 Марта 2021, 09:00,

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением об изменениях на тренерском мостике московского ЦСКА.

- В принципе, уход Ганчаренко из ЦСКА давно уже напрашивался. В последние годы «армейский» клуб превратился из реального претендента на трофеи в формального претендента. Пять лет без чемпионства – это большой перерыв для ЦСКА. Думаю, игра и результаты «армейцев» при Ганчаренко не устраивали никого в клубе. Можно только позавидовать терпению руководства, которое столько времени не принимало решение о смене главного тренера.

Назначение Олича, если оно состоится, – довольно рискованный шаг. Но мне такие шаги нравятся – когда доверяют молодым и амбициозным. Какие у Олича плюсы? Во-первых, он играл за ЦСКА. Во-вторых, он очень любим «армейскими» болельщиками. Думаю, они окажут ему на первых борах большую поддержку. Ну и в-третьих, какой-никакой опыт тренерской деятельности у Олича уже имеется – в сборной Хорватии, хоть работа помощника и отличается от работы главного тренера.

Единственное, что смущает: не похоже, что приглашение Олича – ход Евгения Гинера. Раньше он не принимал опрометчивых решений, к назначению тренеров относился скрупулёзно. И Газзаев, и Слуцкий, и Ганчаренко имели перед приходом в ЦСКА достаточно хороший опыт. Но в любом случае посмотрим, как будет. Оценивать работу тренера можно по прошествии хотя бы года или двух, чтобы сказать, получилось у него или нет.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России, Ивица Олич, Шамиль Лахиялов
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