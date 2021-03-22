​Карпин ответил на вопрос об окончании тренерской карьеры

В понедельник Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время прямого эфира на страничке своей супруги Дарьи в Instagram. В одном из вопросов у наставника «Ростова» спросили, когда он планирует закончить тренерскую карьеру.

«Контракт у меня до 2024-го, может тогда и закончу. А может и раньше, я ведь эмоциональный. А может и позже, если меня всё будет устраивать», - сказал Карпин во время эфира.

Валерий Карпин занимает тренерский мостик в «Ростове» с декабря 2017 года. На текущий момент команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.