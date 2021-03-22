​Бохинен – Ганчаренко: «Спасибо за возможность играть в этом великом клубе»

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22 Марта 2021, 17:41,
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В понедельник ЦСКА попрощался с Виктором Ганчаренко – белорусский специалист оставил тренерский мостик «армейцев» после четырёх с лишним лет работы.
На уход Ганчаренко отреагировал полузащитник Эмиль Бохинен, который только пришёл в команду зимой.
«Грустно было узнать новости. Спасибо, тренер, за веру в меня и за возможность играть в этом великом клубе», - написал Бохинен в «сториз» на своей страничке в Instagram, пожелав Ганчаренко удачи.
Эмиль Бохинен пока что провёл в составе ЦСКА только двадцать три минуты на футбольном поле. Случилось это в матче против «Зенита», когда Бохинен сделал голевой пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Эмиль Бохинен