​Олич прокомментировал возможное назначение в ЦСКА

В понедельник Виктор Ганчаренко покинул должность главного тренера ЦСКА. Ожидается, что в ближайшее время команду примет Ивица Олич, который в последние годы работает в штабе сборной Хорватии. Корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольга Ермакова связалась с Оличем. Хорватский специалист пока не сказал ничего конкретного.

«Пока ещё ничего не знаю. Я в Хорватии, и у нас сейчас сбор со сборной. Через несколько дней смогу больше вам рассказать по этому вопросу», - дипломатично ответил Олич.

После двадцати трёх сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.