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​«Спасибо за всё!»: ЦСКА попрощался с Ганчаренко трогательным видео

22 Марта 2021, 16:56,

В понедельник ЦСКА подтвердил уход Виктора Ганчаренко с тренерского мостика команды. Пресс-служба московских «армейцев» опубликовала трогательное видео, прощаясь с белорусским специалистом.

 

Напомним, Ганчаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда дважды занимала второе место в российском чемпионате и завоевала один трофей – Суперкубок России.

За семь туров до финиша текущего чемпионата ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Ожидается, что во вторник тренерское кресло в ЦСКА займёт Ивица Олич.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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0
kalibr
22 Марта 2021, 17:45

Спасибо Михалычу за всё!!!

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