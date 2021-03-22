​«Спасибо за всё!»: ЦСКА попрощался с Ганчаренко трогательным видео

В понедельник ЦСКА подтвердил уход Виктора Ганчаренко с тренерского мостика команды. Пресс-служба московских «армейцев» опубликовала трогательное видео, прощаясь с белорусским специалистом.

Напомним, Ганчаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда дважды занимала второе место в российском чемпионате и завоевала один трофей – Суперкубок России.

За семь туров до финиша текущего чемпионата ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Ожидается, что во вторник тренерское кресло в ЦСКА займёт Ивица Олич.