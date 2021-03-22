Карпину задали вопрос о возвращении в «Спартак»

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22 Марта 2021, 16:51,
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Супруга Валерия Карпина Дарья организовала прямой эфир в Instagram с участием тренера. На протяжении сорока девяти минут рулевой «Ростова» отвечал на вопросы болельщиков. Разумеется, несколько вопросов коснулись возможного возвращения Карпина на тренерский мостик «Спартака».
Карпин ответил, что в настоящий момент он прекрасно чувствует себя в «Ростове» и не думает о «Спартаке».
Напомним, Валерий Карпин воспользовался окошком в виде паузы на матчи сборных, чтобы вместе с супругой отдохнуть в Дубае.
На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Ростов, Валерий Карпин
вот неймется идиотам,а?!!
нафиг им карпуха,у них трындеска есть!..
а карпухе на дону и теплей,и спокойней,главное в первой половине таблицы быть!)