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Карпину задали вопрос о возвращении в «Спартак»

22 Марта 2021, 16:51,

Супруга Валерия Карпина Дарья организовала прямой эфир в Instagram с участием тренера. На протяжении сорока девяти минут рулевой «Ростова» отвечал на вопросы болельщиков. Разумеется, несколько вопросов коснулись возможного возвращения Карпина на тренерский мостик «Спартака».

Карпин ответил, что в настоящий момент он прекрасно чувствует себя в «Ростове» и не думает о «Спартаке».

Напомним, Валерий Карпин воспользовался окошком в виде паузы на матчи сборных, чтобы вместе с супругой отдохнуть в Дубае.

На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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zurukuk
22 Марта 2021, 17:47

вот неймется идиотам,а?!!
нафиг им карпуха,у них трындеска есть!..
а карпухе на дону и теплей,и спокойней,главное в первой половине таблицы быть!)

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