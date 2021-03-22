Карпину задали вопрос о возвращении в «Спартак»

Супруга Валерия Карпина Дарья организовала прямой эфир в Instagram с участием тренера. На протяжении сорока девяти минут рулевой «Ростова» отвечал на вопросы болельщиков. Разумеется, несколько вопросов коснулись возможного возвращения Карпина на тренерский мостик «Спартака».

Карпин ответил, что в настоящий момент он прекрасно чувствует себя в «Ростове» и не думает о «Спартаке».

Напомним, Валерий Карпин воспользовался окошком в виде паузы на матчи сборных, чтобы вместе с супругой отдохнуть в Дубае.

На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.