​ЦСКА: Березуцкие и другие тренеры остаются

ЦСКА сделал заявление на фоне слухов о возможных последующих перестановках в тренерском штабе после ухода главного тренера Виктора Ганчаренко. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что Алексей и Василий Березуцкие, Александр Ермакович и другие представители тренерского штаба продолжат работать.

Ожидается, что в ближайшие часы должность главного тренера ЦСКА займёт хорват Ивица Олич. В последние годы он трудился в тренерском штабе Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

На текущую минуту ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.