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​ЦСКА: Березуцкие и другие тренеры остаются

22 Марта 2021, 15:41,

ЦСКА сделал заявление на фоне слухов о возможных последующих перестановках в тренерском штабе после ухода главного тренера Виктора Ганчаренко. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что Алексей и Василий Березуцкие, Александр Ермакович и другие представители тренерского штаба продолжат работать.

Ожидается, что в ближайшие часы должность главного тренера ЦСКА займёт хорват Ивица Олич. В последние годы он трудился в тренерском штабе Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

На текущую минуту ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий
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