​Ганчаренко высказался после ухода из ЦСКА

Виктор Ганчаренко сказал несколько слов об уходе с должности главного тренера ЦСКА. Стороны расстались по обоюдному согласию.

«Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент», - высказался белорусский специалист для официального сайта «армейцев».

По словам Ганчаренко, футболисты всегда бились за клубные цвета, хотя за период его работы случались как победы, так и поражения.

«Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моём сердце», - поделился эмоциями Ганчаренко.

Теперь уже экс-тренер ЦСКА выразил благодарность клубу, его работникам, футболистам и болельщикам.

После двадцати трёх туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Всего несколько туров назад «армейцы» шли вторыми, то есть находились в зоне Лиги чемпионов.

Ожидается, что следующим тренером ЦСКА станет хорват Ивица Олич, который ранее выступал за «армейцев» как игрок.