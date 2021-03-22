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​Уткин: «Олич – это фуфел»

22 Марта 2021, 14:41,

Известный журналист Василий Уткин поделился своим мнением по поводу происходящего в ЦСКА. Московский клуб уже объявил об уходе Виктора Ганчаренко с тренерского мостика. В ближайшие часы «армейцев» должен принять Ивица Олич, ранее входивший в тренерский штаб хорватской сборной.

Уткин написал в своём Telegram-канале о том, что в теории у каждого тренера есть шанс выстрелить. При этом он сравнил работу ЦСКА под подбору наставника команды с азартной игрой.

«С любых разумных позиций Олич - это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу», - написал Уткин.

После двадцати трёх сыгранных в российском чемпионате туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Уткин, Ивица Олич
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Комментарии (3)
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0
Offside
23 Марта 2021, 21:49

Ну раз такой великий знаток сказал...

1
online
22 Марта 2021, 18:09

Фуфел это ты, задолбал уже всюду лезть со своими комментариями. Как комментатор тем более.

1
ингерман
22 Марта 2021, 15:33

«Олич – это фуфел».. ай утя златозубо сказал.. )))

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