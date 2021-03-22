​Уткин: «Олич – это фуфел»

Известный журналист Василий Уткин поделился своим мнением по поводу происходящего в ЦСКА. Московский клуб уже объявил об уходе Виктора Ганчаренко с тренерского мостика. В ближайшие часы «армейцев» должен принять Ивица Олич, ранее входивший в тренерский штаб хорватской сборной.

Уткин написал в своём Telegram-канале о том, что в теории у каждого тренера есть шанс выстрелить. При этом он сравнил работу ЦСКА под подбору наставника команды с азартной игрой.

«С любых разумных позиций Олич - это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу», - написал Уткин.

После двадцати трёх сыгранных в российском чемпионате туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице.